Вайцеховская рассказала, почему критиковала дуэт Боброва/Соловьёв. Екатерина отреагировала

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская в беседе с победительницей командного турнира Олимпиады в Сочи Екатериной Бобровой высказалась о танцах дуэта фигуристки с Дмитрием Соловьёвым.
«Мне не нравились ваши (с Соловьёвым) программы», — сказала Вайцеховская в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
«Зато откровенно», — со смехом отреагировала Екатерина Боброва.
«Я честно говорю. Я до сих пор помню этот, простите, ужас, летящий на крыльях ночи, с какой-то короной и, по-моему, бархатной юбкой. В общем, такое ощущение, что оно из занавеса было сшито театрального. Когда я это увидела, то подумала, бог ты мой, хоть бы они не выиграли, чтобы не надо было про них писать. Это был тихий ужас», — сказала Вайцеховская.
Полная версия эксклюзивного интервью с Еленой Вайцеховской выйдет сегодня, 1 июня, на YouTube-канале Чемпионат.Подкаст.
- 1 июня 2022
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