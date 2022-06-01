Вайцеховская рассказала, почему критиковала дуэт Боброва/Соловьёв. Екатерина отреагировала

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская в беседе с победительницей командного турнира Олимпиады в Сочи Екатериной Бобровой высказалась о танцах дуэта фигуристки с Дмитрием Соловьёвым.

«Мне не нравились ваши (с Соловьёвым) программы», — сказала Вайцеховская в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».



«Зато откровенно», — со смехом отреагировала Екатерина Боброва.



«Я честно говорю. Я до сих пор помню этот, простите, ужас, летящий на крыльях ночи, с какой-то короной и, по-моему, бархатной юбкой. В общем, такое ощущение, что оно из занавеса было сшито театрального. Когда я это увидела, то подумала, бог ты мой, хоть бы они не выиграли, чтобы не надо было про них писать. Это был тихий ужас», — сказала Вайцеховская.

Полная версия эксклюзивного интервью с Еленой Вайцеховской выйдет сегодня, 1 июня, на YouTube-канале Чемпионат.Подкаст.