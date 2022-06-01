Вайцеховская рассказала, почему выступает за поднятие возрастного ценза в фигурном катании

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская объяснила, почему выступает за поднятие возрастного ценза в фигурном катании.



«Я всегда была сторонником поднятия возраста. Не потому, что мне не нравится детское катание. Не потому, что я сторонник зреложенского. Да я его видеть не могу, потому что я первым делом в зреложенском вижу лишний вес, от которого меня ещё на уровне моих прыжков в воду очень жёстко отучили, так, что я до сих пор об этом помню. А именно потому, что, во-первых, это потенциальные мои клиенты, я понимаю, что с ними не о чем разговаривать. Да, я хочу, чтобы это были более взрослые люди. Во-вторых, я не считаю, может быть, потому, что у меня трое детей, что надо бросать ребёнка в эту мясорубку, где он не имеет права голоса», — сказала Вайцеховская в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».