«Не было огня внутри». Дмитрий Алиев — о причинах неудач в олимпийском сезоне

Чемпион Европы – 2020 российский фигурист Дмитрий Алиев объяснил, почему неудачно провёл сезон-2021/2022.

Алиев занял девятое место на чемпионате России, что не позволило ему отобраться в олимпийскую команду.

«В начале сезона я был сам по себе потерянный какой-то. Что-то со мной происходило не так. Тренеры прекрасно чувствуют меня, это всем известно, но бывают моменты, когда и они не могут до конца понять некоторых нюансов. В конце концов, всё зависит от самого спортсмена. Не хочу вдаваться в подробности, это уже позади, но вывод был сделан такой: нужно продолжать кататься и двигаться дальше. Я не первый и не последний, кто попадал в ситуации, когда не отбирался на важные старты, хотя имел шанс.

Когда на протяжении долгого времени идёт череда неудач, то кажется, что работаешь впустую. Не понимаешь: вроде бы всё делаешь, а не получается. Почему? Анализируешь, делаешь выводы, исправляешь ошибки, но потом выходишь на старт — и как будто пустота внутри. А старт — это не то что праздник, а момент, когда ты должен всё собрать и показать, что умеешь. Именно здесь и сейчас. А у меня получалось, что не было даже ничего похожего на это. Не было огня внутри. С начала сезона — один старт, второй старт, неудачи, и вот уже всё покатилось как снежный ком. И только после финала Кубка России я постепенно стал приходить в себя, что-то внутри поменялось. Начал тренировки, попробовал четверной сальхов… И сейчас я получаю удовольствие от всего, что делаю», — приводит слова Алиева пресс-служба ФФККР.