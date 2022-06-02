Роман Костомаров отрастил бороду. Фото

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал свежую фотографию в своих социальных сетях. На снимке спортсмен, отрастивший бороду, изображён с 11-летней дочерью Анастасией. Мама Анастасии — чемпионка мира 2009 года в танцах на льду, бронзовый призёр ОИ-2010 Оксана Домнина.

«Привет от Фунтика и Карабаса-Барабаса», — подписал фотографию Костомаров.

Фото: из личного архива романа костомарова

В дуэте с Татьяной Навкой Романо Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира среди юниоров 1996 года и трёхкратный чемпион России. Заслуженный мастер спорта России. В разное время партнёршами Костомарова также были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.

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