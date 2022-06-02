Татьяна Навка показала фотографии с дочерьми

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду, российская фигуристка Татьяна Навка опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Она показала фотографии со своими дочерьми: 22-летней Александрой, чьим отцом является призёр ОИ Александр Жулин, и семилетней Надеждой, чей отец — Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

«Наши дети, наша абсолютная любовь, пусть ваши глаза светятся счастьем, на лице сияет улыбка, а искренний смех разносится по дому! Ангел-хранитель оберегает, а мы, родители, всегда рядом, готовые поддержать, обнять и успокоить!» — подписала она снимки.

Фото: из личного архива татьяны навки

Фото: из личного архива татьяны навки

Фото: из личного архива татьяны навки

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