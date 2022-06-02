Камила Валиева выступит в главной роли в шоу «Аленький цветочек» в Сочи

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что российская фигуристка Камила Валиева выступит в главной роли в шоу «Аленький цветочек» в Сочи.

«Да, Камила будет участвовать в нашем шоу, в главной роли. Шоу будет проходить в „Сочи Парке“ три месяца, спектаклей будет много, Камила Валиева, Алина Загитова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов будут выступать попеременно.

Безусловно, участие Камилы в нашем шоу согласовано с ее тренерами, ее выступления будут встраиваться в график ее подготовки к соревнованиям нового сезона», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».

Ледовый спектакль «Аленький цветочек» будет проходить в Сочи с 1 июля по 30 сентября.

В сезоне-2021/2022 Валиева стала чемпионкой России и Европы, а также помогла национальной команде выиграть золото олимпийского командного турнира. Однако получение наград российскими фигуристами отложено до завершения расследования дела о положительном допинг-тесте Валиевой, сданном 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно в тот день, когда в Пекине должно было состояться награждение.

Камила Валиева весело поиграла с собакой