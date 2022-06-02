Семененко — о падении: уголовное дело было закрыто сразу, как меня выписали из больницы
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Российский фигурист Евгений Семененко сообщил, что уголовное дело, возбуждённое после его падения на ледовом шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов», закрыто в связи с заявлением об отсутствии претензий.
«Уголовное дело, заведённое по поводу полученной травмы, было закрыто сразу, как только меня выписали из больницы – я написал заявление об отсутствии претензий. Да, это моя позиция, моё решение, здесь нет никакой финансовой заинтересованности. Помощь от организаторов шоу была предложена, но я отказался. Всё обошлось, как сказали нейрохирурги – «в рубашке родился», и этот неприятный случай надо забыть», – приводит слова Семененко «РИА Новости Спорт».
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