Светлана Соколовская сообщила, что приняла в свою группу Софью Самоделкину

Тренер Светлана Соколовская рассказала, что приняла в свою группу российскую фигуристку Софью Самоделкину. До этого спортсменка тренировалась у Сергея Давыдова.

«Конечно, я взяла Софью. Для меня это очень большая ответственность. Когда Софа пять лет назад 10-летним ребёнком уходила от Лилии Биктагировой, которая работает со мной в одной команде, она прыгала недокрученные тройные, а возвращается уже девушкой, другой рост, вес, статус. Они провели огромную работу с Сергеем, он очень много для Софьи сделал», — приводит слова Соколовской «РИА Новости Спорт».

Самоделкина – серебряный призёр юниорского чемпионата России 2022 года. Под руководством Давыдова фигуристка овладела четверными прыжками и тройным акселем.

Соколовская известна по работе с олимпийским чемпионом Пекина в командных соревнованиях Марком Кондратюком и серебряным призёром чемпионата Европы 2019 года Александром Самариным.

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