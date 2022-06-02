Светлана Соколовская сообщила, что приняла в свою группу Софью Самоделкину

Тренер Светлана Соколовская рассказала, что приняла в свою группу российскую фигуристку Софью Самоделкину. До этого спортсменка тренировалась у Сергея Давыдова.
«Конечно, я взяла Софью. Для меня это очень большая ответственность. Когда Софа пять лет назад 10-летним ребёнком уходила от Лилии Биктагировой, которая работает со мной в одной команде, она прыгала недокрученные тройные, а возвращается уже девушкой, другой рост, вес, статус. Они провели огромную работу с Сергеем, он очень много для Софьи сделал», — приводит слова Соколовской «РИА Новости Спорт».
Самоделкина – серебряный призёр юниорского чемпионата России 2022 года. Под руководством Давыдова фигуристка овладела четверными прыжками и тройным акселем.
Соколовская известна по работе с олимпийским чемпионом Пекина в командных соревнованиях Марком Кондратюком и серебряным призёром чемпионата Европы 2019 года Александром Самариным.
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