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Семененко объяснил, почему произошло страшное падение на шоу Плющенко

Семененко объяснил, почему произошло страшное падение на шоу Плющенко
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Российский фигурист Евгений Семененко рассказал, почему произошло страшное падение с четверного тулупа, которым он напугал зрителей шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге.

«Произошло следующее: почти всегда на ледовой площадке есть две синие и одна красная линия — разметка. После синих линий всегда есть участок, где чаще всего исполняются сложные элементы, а в тот раз этого участка не было. При заходе на прыжок, когда я проезжал красную линию, понял, что места для тулупа не хватает и прыжок придётся на сидящих зрителей. Ну и принял решение закруглить дугу на тулуп, из-за этого изменился наклон, а из-за наклона — собственно, такое падение.

Можно ли было избежать его при привычных размерах площадки — да, наверное, можно. Но я также понимаю, что лёд не уменьшали специально для того, чтобы я упал. Винить никого не стоит», — приводит слова Семененко «РИА Новости».

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