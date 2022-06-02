Алина Загитова показала фото после боксёрской тренировки
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова показала фотографии, сделанные после боксёрской тренировки. На одном фото изображено лицо девушки, а на другом снимке – её ноги и боксёрские перчатки.
«Всем спорт», — подписала Загитова снимки в своём телеграм-канале.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.
20-летняя Алина Загитова – единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Россиянка выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, финал Гран-при и первенство континента. Также Загитова была чемпионкой мира среди юниоров и победительницей юниорского финала Гран-при, чемпионкой России среди взрослых и юниоров.
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