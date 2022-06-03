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«Погоняли сегодня». Елизавета Нугуманова покаталась на дорогой машине

«Погоняли сегодня». Елизавета Нугуманова покаталась на дорогой машине
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Российская фигуристка Елизавета Нугуманова, выступающая в женском одиночном катании, опубликовала новый пост в своих социальных сетях. 19-летняя спортсменка выложила фотографии, сделанные в Дубае (ОАЭ). На снимках Нугуманова позирует на фоне дорогого автомобиля.

«Люблю спорт во всём. Погоняли сегодня», — подписала она фотографии.

Фото: из личного архива елизаветы нугумановой

Фото: из личного архива елизаветы нугумановой

Фото: из личного архива елизаветы нугумановой

Нугуманова тренируется в Санкт-Петербурге под руководством российского тренера Евгения Рукавицына. Ранее спортсменка рассказала об оскорбительном отношении к ней тренеров группы и самого наставника. Ухудшение результатов фигуристки связывают с лишним весом, который и стал причиной разногласий в группе. Некоторые фигуристы, среди которых Андрей Мозалёв и Мария Талалайкина, поддержали Нугуманову, а тренеры и специалисты встали на защиту Рукавицына. В СШОР Санкт-Петербурга по фигурному катанию проводить расследование ситуации отказались, а президент Петербургской федерации Антон Сихарулидзе пообещал побеседовать со сторонами конфликта.

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