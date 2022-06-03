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Источник: Александра Трусова выступит на официальном турнире по лёгкой атлетике

Источник: Александра Трусова выступит на официальном турнире по лёгкой атлетике
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова примет участие в официальных соревнованиях по лёгкой атлетике в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на источник.

Трусова выступит в рамках Недели лёгкой атлетики, которая пройдёт с 7 по 13 июня в Лужниках. Дисциплина, в которой фигуристка выйдет на старт, пока не называется.

Неделя лёгкой атлетики – серия легкоатлетических стартов, организованная департаментом спорта города Москвы совместно с Всероссийской федерацией лёгкой атлетики. В ней примут участие порядка 3000 спортсменов от 12 до 65 лет более чем из 45 регионов страны, включая атлетов сборной России. Соревнования являются одним из этапов отбора на I Всероссийскую Спартакиаду между субъектами Российской Федерации.

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