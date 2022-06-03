Источник: Александра Трусова выступит на официальном турнире по лёгкой атлетике

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова примет участие в официальных соревнованиях по лёгкой атлетике в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на источник.
Трусова выступит в рамках Недели лёгкой атлетики, которая пройдёт с 7 по 13 июня в Лужниках. Дисциплина, в которой фигуристка выйдет на старт, пока не называется.
Неделя лёгкой атлетики – серия легкоатлетических стартов, организованная департаментом спорта города Москвы совместно с Всероссийской федерацией лёгкой атлетики. В ней примут участие порядка 3000 спортсменов от 12 до 65 лет более чем из 45 регионов страны, включая атлетов сборной России. Соревнования являются одним из этапов отбора на I Всероссийскую Спартакиаду между субъектами Российской Федерации.
Боксёрская тренировка Алины Загитовой:
- 3 июня 2022
-
10:22
-
10:06
-
09:49
-
09:43
-
08:30
- 2 июня 2022
-
21:12
-
20:45
-
19:49
-
18:47
-
16:26
-
16:16
-
13:07
-
12:53
-
09:39
-
08:42
-
08:34
-
08:25
-
08:01
-
00:24
-
00:01
- 1 июня 2022
-
23:50
-
23:32
-
22:05
-
21:35
-
21:27
-
20:31
-
20:05
-
19:57
-
19:25
-
18:00
-
15:31
-
13:07
-
12:15
-
10:08
-
09:33