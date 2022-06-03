Команда Тутберидзе в стихах поздравила Даниила Глейхенгауза с днём рождения

В соцсетях команды заслуженного тренера России Этери Тутберидзе появился пост, посвящённый российскому хореографу Даниилу Глейхенгаузу. Сегодня, 3 июня, Глейхенгаузу исполнился 31 год.
«Желаем здоровья, добра, позитива!
Красивых программ, гениальных идей!
Чтоб каждый миг жизни был только счастливым!
Успехов, удачи и радостных дней!» — отмечается в поздравлении.
Даниил Глейхенгауз ранее выступал в одиночном катании и в танцах на льду. С 2014 года он является постановщиком программ Центра спорта и образования «Самбо-70», отделение фигурного катания «Хрустальный», в группе Этери Тутберидзе. Заслуженный тренер России (2019). Поставил многие программы, в том числе короткую программу олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой. Работал со многими тренерами: Натальей Примаченко, Еленой Водорезовой, Всеволодом Гольманом, Натальей Дубинской, Виктором Кудрявцевым.
Даниил Глейхенгауз катается на доске для сёрфинга:
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