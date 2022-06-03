Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Команда Тутберидзе в стихах поздравила Даниила Глейхенгауза с днём рождения

Команда Тутберидзе в стихах поздравила Даниила Глейхенгауза с днём рождения
Комментарии

В соцсетях команды заслуженного тренера России Этери Тутберидзе появился пост, посвящённый российскому хореографу Даниилу Глейхенгаузу. Сегодня, 3 июня, Глейхенгаузу исполнился 31 год.

«Желаем здоровья, добра, позитива!
Красивых программ, гениальных идей!
Чтоб каждый миг жизни был только счастливым!
Успехов, удачи и радостных дней!» — отмечается в поздравлении.

Даниил Глейхенгауз ранее выступал в одиночном катании и в танцах на льду. С 2014 года он является постановщиком программ Центра спорта и образования «Самбо-70», отделение фигурного катания «Хрустальный», в группе Этери Тутберидзе. Заслуженный тренер России (2019). Поставил многие программы, в том числе короткую программу олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой. Работал со многими тренерами: Натальей Примаченко, Еленой Водорезовой, Всеволодом Гольманом, Натальей Дубинской, Виктором Кудрявцевым.

«Сейчас Косторная — никто». Резонансные слова хореографа Тутберидзе «Сейчас Косторная — никто». Резонансные слова хореографа Тутберидзе

Даниил Глейхенгауз катается на доске для сёрфинга:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022