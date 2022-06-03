Юрий Борзаковский подтвердил, что Александра Трусова выступит на Неделе лёгкой атлетики

Олимпийский чемпион в беге на 800 метров, бывший главный тренер сборной Юрий Борзаковский подтвердил, что серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики в Москве.

«Саша действительно примет участие в Неделе лёгкой атлетики. Однако дисциплину мы пока оставляем в секрете. Следите за анонсами ВФЛА.

Как оцениваю перспективы Саши в лёгкой атлетике? Нормально оцениваю, это нормальная практика. Люди часто переходят из своего вида спорта. Даже из лёгкой атлетики переходят в футбол. Поэтому это абсолютно нормальная практика, и я это только приветствую», — сказал Борзаковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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