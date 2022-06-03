Илья Авербух: Трусова любит брать новые высоты. Ей интересна лёгкая атлетика

Призёр Олимпийских игр, хореограф, продюсер и тренер Илья Авербух прокомментировал новость о том, что серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова выступит на Неделе лёгкой атлетики в Москве.

«Это очень хорошо. Саша — девушка, обладающая большим спортивным характером. Я думаю, что ей это интересно. Она любит брать новые высоты. К тому же участие Трусовой поддерживает лёгкую атлетику — спорт, который первым начал страдать от всевозможных санкций.

Я вижу в этом только плюсы. Пожелаю Саше, чтобы не было травм и она показала максимальный результат», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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