«О господи, что взбрело ей в голову?» Президент ФФККР о дебюте Трусовой в лёгкой атлетике
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Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал новость о том, что серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова выступит на Неделе лёгкой атлетики в Москве.
«О господи. Я первый раз об этом слышу. Не знаю, что взбрело ей в голову, не могу ничего сказать. У меня сейчас голова другим забита», — приводит слова Горшкова «РИА Новости Спорт».
На Олимпийских играх – 2022 в Пекине Трусова стала первой в истории фигуристкой, которая приземлила пять четверных прыжков в произвольной программе. По сумме баллов за два выступления Александра уступила соотечественнице Анне Щербаковой, выиграв при этом произвольную программу.
Новость по темеНазвана дисциплина, в которой Александра Трусова выступит на турнире по лёгкой атлетике
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