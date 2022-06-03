Щербакова, Медведева и Кондратюк выступят на летних ледовых шоу в Сочи

Призёр Олимпийских игр, хореограф, продюсер и тренер Илья Авербух рассказал, что олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова, двукратная чемпионка мира в том же виде Евгения Медведева и олимпийский чемпион 2022 года в командных соревнованиях Марк Кондратюк примут участие в его ледовых шоу, которые пройдут в Сочи в июле — августе.

«Аня Щербакова, Евгения Медведева, Марк Кондратюк и вся моя большая команда будут принимать участие в ледовом шоу в Сочи. Шоу станет одним из знаковых событий. Пройдёт с седьмого июля по восьмое августа», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Также посмотрите видео с боксёрской тренировкой Алины Загитовой: