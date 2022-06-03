Алина Загитова обратилась к Даниилу Глейхенгаузу

Олимпийская чемпионка 2018 года в командных соревнованиях фигуристов Алина Загитова обратилась к хореографу Даниилу Глейхенгаузу, сотрудничающему с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе. Загитова поздравила его с днём рождения. Сегодня, 3 июня, Глейхенгаузу исполнился 31 год.
«С днём рождения, Даниил Маркович. Спасибо за ваше тёплое отношение ко мне, за все полезные советы и наставления. За то, что были и остаётесь мне не просто тренером, но и близким другом, который всегда готов поддержать. Ну и, конечно, за красивые программы и мои золотые медали.
И самое главное: хочу пожелать достижения всех-всех целей и побольше способных учеников! Я навсегда запомню вашу помощь и поддержку, для меня это очень ценно! Ещё раз с днём рождения Вас», — написала Загитова в своём телеграм-канале, прикрепив текст к фотографиям с Глейхенгаузом.
Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Алины Загитовой.
Боксёрская тренировка Алины Загитовой:
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