Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин завершили карьеру

Российские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин, выступавшие в танцах на льду, завершили спортивную карьеру. Об этом сообщает Sport24.

Сообщается, что Кирилл начинает работу в роли тренера, а Анастасия сосредоточится на журналистской деятельности.

21-летняя Скопцова и 25-летний Алёшин в свой последний сезон по юниорам (2017/2018) выиграли финал юниорского Гран-при и чемпионаты России и мира. В следующем сезоне они дебютировали во взрослой серии Гран-при, а также стали серебряными призёрами челленджера «Кубок Таллина».

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