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Алина Загитова показала яркие снимки с новой фотосессии

Алина Загитова показала яркие снимки с новой фотосессии
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова выложила новые фотографии в своём телеграм-канале. На снимках спортсменка предстала в необычном, по её словам, образе, наиболее примечательная деталь которого — серебристые сапоги.

«Недавно примерила достаточно необычный для меня образ. Сапоги, конечно, совсем не на каждый день. А вот очки меня заинтересовали. Думаю найти что-нибудь похожее на лето. Как считаете, подходит мне такой стиль?» — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Алины Загитовой.

20-летняя Алина Загитова – единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Россиянка выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, финал Гран-при и первенство континента. Также Загитова была чемпионкой мира среди юниоров и победительницей юниорского финала Гран-при, чемпионкой России среди взрослых и юниоров.

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Боксёрская тренировка Алины Загитовой:

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