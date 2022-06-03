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Фигуристы Кондратюк, Ходыкин и Даниелян примут присягу в Самаре

Фигуристы Кондратюк, Ходыкин и Даниелян примут присягу в Самаре
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В субботу, 4 июня, в 11:30 на площади Славы в Самаре пройдёт торжественная церемония приведения к присяге военнослужащих всех пяти существующих в России спортивных рот ЦСКА, сообщает сайт самарского филиала армейского клуба.

На верность Отечеству присягнут 197 новобранцев спортрот, дислоцированных в Балашихе, Ватутинках, Самаре, Санкт-Петербурге и Севастополе. В числе новобранцев уже состоявшиеся звёзды российского спорта. Среди них трое фигуристов: олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк, призёры чемпионата Европы Денис Ходыкин и Артур Даниелян. Также присягу примут чемпионы мира среди юниоров: лыжник Александр Ившин, биатлонист Кирилл Бажин, гребец Дмитрий Анисимов, конькобежец Степан Чистяков, борец Алан Багаев и самбист Владислав Онищенко. Среди молодых военнослужащих призёры континентальных первенств: боксёр Ярослав Шихов, пятиборец Матвей Иванов-Куницкий и гребец Дмитрий Шестаков.

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