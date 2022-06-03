Александра Трусова может выступить в двух видах на Неделе лёгкой атлетики в Москве

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова заявила, что серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова может принять участие не в одной дисциплине на Неделе лёгкой атлетики в Москве.
Неделя лёгкой атлетики пройдёт с 7 по 13 июня в «Лужниках». Ранее сообщалось, что фигуристка примет участие в соревнованиях по прыжкам в длину, то есть выступит 9 июня.
«Участие Трусовой в прыжках в длину? Вроде это держалось в секрете. Может, она ещё и спринт побежит», — приводит слова Приваловой ТАСС.
Фестиваль спринта в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве запланирован на 10-11 июня.
17-летняя Трусова известна четверными прыжками на льду. На Олимпиаде-2022 она стала первой фигуристкой, приземлившей пять четверных в произвольной программе, однако по сумме оценок за два выступления уступила золото Анне Щербаковой.
- 3 июня 2022
-
18:49
-
18:29
-
18:17
-
17:49
-
16:07
-
16:00
-
15:42
-
15:22
-
15:05
-
14:18
-
13:56
-
13:50
-
11:30
-
11:06
-
11:02
-
11:00
-
10:49
-
10:22
-
10:06
-
09:49
-
09:43
-
08:30
- 2 июня 2022
-
21:12
-
20:45
-
19:49
-
18:47
-
16:26
-
16:16
-
13:07
-
12:53
-
09:39
-
08:42
-
08:34
-
08:25
-
08:01