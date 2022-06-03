Александра Трусова может выступить в двух видах на Неделе лёгкой атлетики в Москве

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова заявила, что серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова может принять участие не в одной дисциплине на Неделе лёгкой атлетики в Москве.

Неделя лёгкой атлетики пройдёт с 7 по 13 июня в «Лужниках». Ранее сообщалось, что фигуристка примет участие в соревнованиях по прыжкам в длину, то есть выступит 9 июня.

«Участие Трусовой в прыжках в длину? Вроде это держалось в секрете. Может, она ещё и спринт побежит», — приводит слова Приваловой ТАСС.

Фестиваль спринта в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве запланирован на 10-11 июня.

17-летняя Трусова известна четверными прыжками на льду. На Олимпиаде-2022 она стала первой фигуристкой, приземлившей пять четверных в произвольной программе, однако по сумме оценок за два выступления уступила золото Анне Щербаковой.