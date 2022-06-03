В ФФККР создадут комиссию по этике, чтобы расследовать такие скандалы, как с Нугумановой

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что ФФККР создаст собственную комиссию по этике, которая будет заниматься вопросами, аналогичными скандалу с участием Елизаветы Нугумановой.
Ранее Нугуманова обвинила тренерский штаб Евгения Рукавицына в систематических оскорблениях и травле на почве лишнего веса. Однако в Санкт-Петербурге решили ограничиться только беседами с заинтересованными сторонами.
«У нас будет создаваться комиссия по этике. У нас же прошла отчётно-выборная конференция, и теперь мы должны создать новые комиссии. Она и будет заниматься подобными вопросами по заявлению сторон.
Комиссия будет создана, надеюсь, уже в середине июня — после конгресса. Причём это (создание комиссии) идёт безотносительно ситуации с Лизой Нугумановой. Если же говорить конкретно про эту историю, то не очень понятны её претензии (к тренерам)», — приводит слова Горшкова «Матч ТВ».
- 3 июня 2022
-
18:49
-
18:29
-
18:17
-
17:49
-
16:07
-
16:00
-
15:42
-
15:22
-
15:05
-
14:18
-
13:56
-
13:50
-
11:30
-
11:06
-
11:02
-
11:00
-
10:49
-
10:22
-
10:06
-
09:49
-
09:43
-
08:30
- 2 июня 2022
-
21:12
-
20:45
-
19:49
-
18:47
-
16:26
-
16:16
-
13:07
-
12:53
-
09:39
-
08:42
-
08:34
-
08:25
-
08:01