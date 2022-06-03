В ФФККР создадут комиссию по этике, чтобы расследовать такие скандалы, как с Нугумановой

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что ФФККР создаст собственную комиссию по этике, которая будет заниматься вопросами, аналогичными скандалу с участием Елизаветы Нугумановой.

Ранее Нугуманова обвинила тренерский штаб Евгения Рукавицына в систематических оскорблениях и травле на почве лишнего веса. Однако в Санкт-Петербурге решили ограничиться только беседами с заинтересованными сторонами.

«У нас будет создаваться комиссия по этике. У нас же прошла отчётно-выборная конференция, и теперь мы должны создать новые комиссии. Она и будет заниматься подобными вопросами по заявлению сторон.

Комиссия будет создана, надеюсь, уже в середине июня — после конгресса. Причём это (создание комиссии) идёт безотносительно ситуации с Лизой Нугумановой. Если же говорить конкретно про эту историю, то не очень понятны её претензии (к тренерам)», — приводит слова Горшкова «Матч ТВ».