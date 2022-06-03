«В тесноте, да не в обиде». Плющенко повёз Трусову и Косторную на шоу в Губкин поездом

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко сообщил, что едет в Губкин, где 4 июня пройдёт его шоу «Союз чемпионов», поездом.

Вместе с ним в купе олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, серебряный призёр Игр Александра Трусова, чемпионка Европы – 2020 Алёна Косторная и девятилетний Александр Плющенко. Губкин расположен в Белгородской области. Поезд туда идёт около 13 часов.

Фото: Личный архив Евгения Плющенко

«Взяли одно купе на всех, но СВ! Будем спать по очереди! В тесноте, да не в обиде. Губкин, встречай», – написал Плющенко в соцсетях.

Также в шоу «Союз чемпионов» в Губкине выступят Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Нугуманова,

Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Александр Самарин и Дмитрий Михайлов.