«В тесноте, да не в обиде». Плющенко повёз Трусову и Косторную на шоу в Губкин поездом
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко сообщил, что едет в Губкин, где 4 июня пройдёт его шоу «Союз чемпионов», поездом.
Вместе с ним в купе олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, серебряный призёр Игр Александра Трусова, чемпионка Европы – 2020 Алёна Косторная и девятилетний Александр Плющенко. Губкин расположен в Белгородской области. Поезд туда идёт около 13 часов.
Фото: Личный архив Евгения Плющенко
«Взяли одно купе на всех, но СВ! Будем спать по очереди! В тесноте, да не в обиде. Губкин, встречай», – написал Плющенко в соцсетях.
Также в шоу «Союз чемпионов» в Губкине выступят Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Нугуманова,
Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Александр Самарин и Дмитрий Михайлов.
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