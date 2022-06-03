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Марк Кондратюк успешно прошёл медкомиссию перед принятием присяги

Марк Кондратюк успешно прошёл медкомиссию перед принятием присяги
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк успешно прошёл медицинскую комиссию в военном комиссариате Центрального военного округа (ЦВО) в Самарской области и призван в спортивную роту Вооружённых Сил Российской Федерации для прохождения службы по призыву, сообщает пресс-служба ЦВО.

Фото: Сайт Минобороны России

Накануне на сборном пункте Кондратюк прошёл тестирование на наличие COVID-19. Ему были выданы вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты призывников. После чего Марк отправился на базу ЦСКА в Самаре, где будет готовиться к присяге и участвовать в занятиях по тактической, огневой, инженерной подготовке. За время нахождения на базе он изучит общевоинские уставы, сдаст нормативы по огневой и строевой подготовке, по обеспечению безопасности военной службы.

Фото: Сайт Минобороны России

При этом план тренировок в рамках подготовки к соревнованиям не будет нарушен.

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