Погорилая объяснила, почему не удивлена участию Трусовой в турнире по лёгкой атлетике

Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года, трёхкратный призёр чемпионатов Европы Анна Погорилая отреагировала на участие серебряного призёра Олимпийских игр Александры Трусовой в соревнованиях Недели лёгкой атлетики в Москве. Трусова выступит в прыжках в длину и в спринте.
«У нас в фигурном катании присутствует общая физическая подготовка. В летний период времени это бег и прыжки в длину. Так что в этом нет ничего удивительного. Любой спорт сочетает в себе несколько видов. Мы не только катаемся на коньках. Другой вопрос, не повлияет ли это на непосредственно фигурное катание. У нас сложнокоординационный вид спорта, и если где-то будет больший упор на физику, скорость, силу, то может потеряться координация. Хотя, с другой стороны, для четверных прыжков это, может быть, и неплохо. К тому же у нас сейчас такой сезон, когда можно поэкспериментировать», — приводит слова Погорилой RT.
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