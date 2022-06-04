Лебедева оценила риски фигуристки Трусовой получить травму в прыжках в длину

Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева оценила риски фигуристки Александры Трусовой получить травму на легкоатлетических соревнованиях.

«Риск всегда есть. Учитывая, что Саша – девушка с именем и планирует выступать на этих соревнованиях, то она, наверное, где-то пробовала прыгать. Хотя бы биомеханику – разбег, прыжок – она изучала, и, наверное, что-то даже получалось неплохо, раз она решила заявиться.



Но травму она, конечно, может получить. Может эмоциональность сыграть, потому что зрители придут, близкие, друзья, пресса та же самая. Даже учитывая её опыт выступления, это не её родная стезя. Она, с одной стороны, понимает, что нет ожиданий мировых рекордов, но любопытство – оно всегда будет. У неё нет такого автоматизма в лёгкой атлетике, как в фигурном катании, где она прыгает с закрытыми глазами, или ночью её разбуди – она что нужно сделает.



Допустим, в прыжках в длину, как бы Саша ни тренировалась, есть риск, что на эмоциях она может сильнее ногу поставить или поскользнуться. Это может случиться с любым спортсменом, но в её случае то же самое может произойти», — приводит слова Лебедевой «Спорт день за днём».