Новобранцы Кондратюк, Ходыкин и Даниелян приняли присягу в Самаре

193 новобранца пяти спортивных рот ЦСКА, которые дислоцируются в Самаре, Балашихе, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ватутинках, сегодня, 4 июня, приняли присягу на площади Славы в Самаре.

Фото: ЦСКА

В числе призывников один заслуженный мастер спорта – олимпийский чемпион Игр-2022 в командном турнире фигуристов, чемпион Европы Марк Кондратюк, а также пять мастеров спорта России международного класса, 103 мастера спорта России и 84 кандидата в мастера спорта России.

Также воинскую клятву произнесли фигуристы Денис Ходыкин и Артур Даниелян, конькобежец Степан Чистяков, представитель стрельбы из лука Даниил Косенков, борец Алан Багаев, самбист Владислав Онищенко, гребец Дмитрий Анисимов, биатлонист Кирилл Бажин, пятиборец Матвей Иванов-Куницкий и другие.

Фото: ЦСКА

«Уважаемые коллеги, ветераны армейского спорта, спортсмены российских сборных! От лица руководства Министерства обороны поздравляю вас с настоящим праздником! Для любого мужчины день принятия присяги всегда остаётся в памяти надолго, это новый этап в вашей жизни. Для любого спортсмена вхождение в ряды Центрального спортивного клуба армии – это очень почётно! Я уверен, что все, кто сегодня принял присягу, будут достойно нести знамя армейского и российского спорта.

Здоровья, удачи вам на спортивных аренах! С честью и достоинством защищайте нашу страну на международных соревнованиях!» — приводит слова обращения к собравшимся начальника ЦСКА полковника Артёма Громова сайт клуба.

Фото: ЦСКА

«Служба в Вооружённых силах Российской Федерации — это служба, которую мы должны пройти с честью и достоинством, чтобы родные и близкие могли гордиться нами. Мы будем честно и доблестно нести военную службу. Для нас большая честь, что мы можем проходить службу в рядах спортивных рот ЦСКА. Каждая страница армейского клуба — это большая история. И мы будем ее приумножать», — сказал в ответном слове от новобранцев рядовой Кондратюк.