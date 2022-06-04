Новобранцы Кондратюк, Ходыкин и Даниелян приняли присягу в Самаре

193 новобранца пяти спортивных рот ЦСКА, которые дислоцируются в Самаре, Балашихе, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ватутинках, сегодня, 4 июня, приняли присягу на площади Славы в Самаре.
Фото: ЦСКА
В числе призывников один заслуженный мастер спорта – олимпийский чемпион Игр-2022 в командном турнире фигуристов, чемпион Европы Марк Кондратюк, а также пять мастеров спорта России международного класса, 103 мастера спорта России и 84 кандидата в мастера спорта России.
Также воинскую клятву произнесли фигуристы Денис Ходыкин и Артур Даниелян, конькобежец Степан Чистяков, представитель стрельбы из лука Даниил Косенков, борец Алан Багаев, самбист Владислав Онищенко, гребец Дмитрий Анисимов, биатлонист Кирилл Бажин, пятиборец Матвей Иванов-Куницкий и другие.
Фото: ЦСКА
«Уважаемые коллеги, ветераны армейского спорта, спортсмены российских сборных! От лица руководства Министерства обороны поздравляю вас с настоящим праздником! Для любого мужчины день принятия присяги всегда остаётся в памяти надолго, это новый этап в вашей жизни. Для любого спортсмена вхождение в ряды Центрального спортивного клуба армии – это очень почётно! Я уверен, что все, кто сегодня принял присягу, будут достойно нести знамя армейского и российского спорта.
Здоровья, удачи вам на спортивных аренах! С честью и достоинством защищайте нашу страну на международных соревнованиях!» — приводит слова обращения к собравшимся начальника ЦСКА полковника Артёма Громова сайт клуба.
Фото: ЦСКА
«Служба в Вооружённых силах Российской Федерации — это служба, которую мы должны пройти с честью и достоинством, чтобы родные и близкие могли гордиться нами. Мы будем честно и доблестно нести военную службу. Для нас большая честь, что мы можем проходить службу в рядах спортивных рот ЦСКА. Каждая страница армейского клуба — это большая история. И мы будем ее приумножать», — сказал в ответном слове от новобранцев рядовой Кондратюк.
- 4 июня 2022
-
20:39
-
19:57
-
15:45
-
11:59
-
10:22
-
00:32
- 3 июня 2022
-
23:50
-
23:18
-
22:55
-
22:36
-
18:49
-
18:29
-
18:17
-
17:49
-
16:07
-
16:00
-
15:42
-
15:22
-
15:05
-
14:18
-
13:56
-
13:50
-
11:30
-
11:06
-
11:02
-
11:00
-
10:49
-
10:22
-
10:06
-
09:49
-
09:43
-
08:30
- 2 июня 2022
-
21:12
-
20:45
-
19:49