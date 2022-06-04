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«Что-то новое и необычное для меня». Камила Валиева показала, как танцует на мастер-классе

«Что-то новое и необычное для меня». Камила Валиева показала, как танцует на мастер-классе
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Олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Камила Валиева опубликовала в своём телеграм-канале видео танца, который исполнила на мастер-классе у Мигеля и Евы Уваровой, известным по шоу «Танцы» на ТНТ.

«Сходила на мастер-класс к Мигелю и Еве. Что-то новое и необычное для меня. Было круто», — подписала видео Валиева.

В сезоне-2021/2022 Валиева завоевала золотые медали на чемпионатах России и Европы, попутно переписав на себя лучшие в мире достижения по набранным баллам в короткой, произвольной и по сумме двух программ. На Олимпиаде в Пекине Камила помогла сборной России выиграть командный турнир. Однако перед награждением стало известно о положительном допинг-тесте фигуристки, сданном в декабре 2021 года. Вручение медалей было отложено до окончания расследования.

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