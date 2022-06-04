«Что-то новое и необычное для меня». Камила Валиева показала, как танцует на мастер-классе

Олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Камила Валиева опубликовала в своём телеграм-канале видео танца, который исполнила на мастер-классе у Мигеля и Евы Уваровой, известным по шоу «Танцы» на ТНТ.
«Сходила на мастер-класс к Мигелю и Еве. Что-то новое и необычное для меня. Было круто», — подписала видео Валиева.
В сезоне-2021/2022 Валиева завоевала золотые медали на чемпионатах России и Европы, попутно переписав на себя лучшие в мире достижения по набранным баллам в короткой, произвольной и по сумме двух программ. На Олимпиаде в Пекине Камила помогла сборной России выиграть командный турнир. Однако перед награждением стало известно о положительном допинг-тесте фигуристки, сданном в декабре 2021 года. Вручение медалей было отложено до окончания расследования.
- 4 июня 2022
-
20:39
-
19:57
-
15:45
-
11:59
-
10:22
-
00:32
- 3 июня 2022
-
23:50
-
23:18
-
22:55
-
22:36
-
18:49
-
18:29
-
18:17
-
17:49
-
16:07
-
16:00
-
15:42
-
15:22
-
15:05
-
14:18
-
13:56
-
13:50
-
11:30
-
11:06
-
11:02
-
11:00
-
10:49
-
10:22
-
10:06
-
09:49
-
09:43
-
08:30
- 2 июня 2022
-
21:12
-
20:45
-
19:49