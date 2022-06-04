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«Навёрстываю школьную программу». Евгения Медведева — о книгах, которые читает

«Навёрстываю школьную программу». Евгения Медведева — о книгах, которые читает
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о книгах, которые читает в последнее время.

«Одна из книг, которую я недавно прочитала,— это «Мастер и Маргарита», навёрстываю школьную программу. Сейчас читаю больше классической литературы — Лермонтова, Пушкина, Ремарка.

Последняя книга, которая переворачивает сознание и даёт понимание, что человек может выдержать многое, но какой ценой,— «Выбор» Эдит Евы Эгер, автобиография женщины, которая выжила в Аушвице», — приводит слова Медведевой «Коммерсантъ».

После Олимпийских игр – 2018 в Пхёнчхане Медведева уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор Медведева участвует только в ледовых шоу. Также Евгения получает высшее образование и работает на телевидении.

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