«Слова здесь лишние». Этери Тутберидзе опубликовала летнее селфи с дочерью

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в социальных сетях совместное селфи с дочерью – фигуристкой Дианой Дэвис, выступающей в танцах на льду с Глебом Смолкиным.
«Слова здесь лишние», — подписала снимок Тутберидзе, добавив эмодзи «сердце».
Фото: из личного архива Этери Тутберидзе
В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали на взрослом уровне. На чемпионате России – 2022 в Санкт-Петербурге, прошедшем в декабре 2021 года, фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.
При этом воспитанники группы Этери Тутберидзе завоевали в Пекине четыре медали. Олимпийской чемпионкой в соревнованиях в женском одиночном катании стала Анна Щербакова, серебряным призёром – Александра Трусова, впервые приземлившая пять четверных прыжков в произвольной программе на официальном турнире. Камила Валиева помогла сборной России выиграть золото в командном турнире. Спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов завоевала серебряные медали в парном катании.
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