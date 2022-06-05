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Александр Энберт назвал хорошим знаком допуск России к конгрессу ISU

Александр Энберт назвал хорошим знаком допуск России к конгрессу ISU
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Призёр чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр российский фигурист Александр Энберт высказался о допуске делегации из России до участия в конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в Пхукете (Таиланд).

«Конечно, это хороший знак. Всё-таки все мы любим следить за мировым фигурным катанием. Сложно представить, как оно может развиваться без спортсменов из России. Естественно, участие в международном конгрессе ISU должно было быть. Считаю, что это правильно. Не могло быть по-другому. Это один большой мировой спорт, он должен улучшаться, двигаться вперёд, потому что фигуристы не стоят на месте. Недавно вот четверной аксель исполнил спортсмен», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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