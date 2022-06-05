Елизавета Туктамышева опубликовала роскошные фото с пляжа, продемонстрировав загар

Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала роскошные снимки с отдыха на пляже на Мальдивах.
«Загореть к началу лета – главный бонус отпуска в мае», — подписала фото Туктамышева, использовав эмодзи «сердце» и «краб».
Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой
Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой
Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой
Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой
Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой
Отметим, что вместе с Елизаветой на Мальдивах отдыхает серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) в парном катании Евгения Тарасова.
Туктамышева – многолетняя воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). 25-летняя Туктамышева, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжить карьеру.
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