ISU отклонил предложение Украины об отстранении России от выборов

Делегаты Международного союза конькобежцев (ISU) отклонили предложение украинской стороны об отстранении российских представителей от участия в конгрессе и выборах организации. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принималось тайным голосованием. Предложение украинской стороны не поддержали 55 членов конгресса, 48 человек поддержали, ещё 13 воздержались от голосования. Для отстранения российских представителей от участия в конгрессе поддержать предложение украинской стороны должны были не менее 2/3 членов.

На пост вице-президента ISU планирует переизбираться Александр Лакерник, он был избран на эту должность в 2016 году и переизбран в 2018-м. На вхождение в технический комитет организации от России будут претендовать Юлия Андреева (одиночное и парное катание), Ульяна Чиркова (синхронное катание). В техком по конькобежному спорту намерен переизбираться Александр Кибалко, в техком по шорт-треку — Андрей Нефёдов.

Вчера, 5 июня, совет ISU принял решение не поднимать вопрос об отстранении российской делегации от участия в конгрессе организации, руководствуясь тем, что исключение Белорусского союза конькобежцев, Союза конькобежцев России и Федерации фигурного катания на коньках России от участия в конгрессе или отстранение их членов от участия в выборах на конгрессе может быть обжаловано в суде. Сегодня, 6 июня, в ходе конгресса делегат от Украины Сергей Баранов призвал не допускать представителей России и Беларуси до участия в выборах на посты в ISU и отстранить делегации этих стран от участия в конгрессе.

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