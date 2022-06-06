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«Уже на лёд вышел». Анна Щербакова показала фотографии со своей новой собакой

«Уже на лёд вышел». Анна Щербакова показала фотографии со своей новой собакой
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Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова выложила новые фотографии в своих социальных сетях. Спортсменка показала снимки со своей новой собакой.

«Смотрите, кто посетил мою первую тренировку после отпуска. Всего несколько часов в семье фигуристки, и уже на лёд вышел. Добро пожаловать в семью, Мёд», — подписала она фотографии.

Фото: из личного архива анны щербаковой

Фото: из личного архива анны щербаковой

Анна Щербакова является золотой медалисткой Олимпиады 2022 года в Пекине (Китай), где по итогам короткой и произвольной программ она на четыре балла опередила свою соотечественницу Александру Трусову. Также в активе Щербаковой золото чемпионата мира, прошедшего в марте 2021 года в Стокгольме (Швеция).

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