«Уже на лёд вышел». Анна Щербакова показала фотографии со своей новой собакой

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова выложила новые фотографии в своих социальных сетях. Спортсменка показала снимки со своей новой собакой.
«Смотрите, кто посетил мою первую тренировку после отпуска. Всего несколько часов в семье фигуристки, и уже на лёд вышел. Добро пожаловать в семью, Мёд», — подписала она фотографии.
Фото: из личного архива анны щербаковой
Фото: из личного архива анны щербаковой
Анна Щербакова является золотой медалисткой Олимпиады 2022 года в Пекине (Китай), где по итогам короткой и произвольной программ она на четыре балла опередила свою соотечественницу Александру Трусову. Также в активе Щербаковой золото чемпионата мира, прошедшего в марте 2021 года в Стокгольме (Швеция).
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