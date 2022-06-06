Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгений Плющенко — об информации о своей госпитализации: где ваша журналистская логика?

Евгений Плющенко — об информации о своей госпитализации: где ваша журналистская логика?
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, являющийся в настоящее время тренером, прокомментировал информацию, согласно которой его госпитализировали из-за проблем с сердцем. Ранее телеканал «НТВ» сообщил, что ему стало плохо во время модного показа в Санкт-Петербурге.

«Друзья, мне СМИ оборвали телефон! Показ был 1 июня и в Москве! Вчера я три раза откатался на моём шоу в Губкине и поставил свой личный рекорд, прыгнув 15 бедуинских.

Сегодня отыграл в хоккей три часа! Где ваша журналистская элементарная логика, господа?

P.S. Да, ещё у меня большой автопарк машин. Я уже лет 20 как не езжу на такси! Вызывает удивление, что эти сплетни пускают в самый разгар моего тура! Зачем? FAKE News!

Смотрите мои сторис и ленту, друзья, там вся правда о моём самочувствии!» – написал Плющенко в соцсетях.

Самые громкие скандалы в советском фигурном катании

Новость по теме
Евгению Плющенко стало плохо на модном показе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022