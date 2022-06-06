Евгений Плющенко — об информации о своей госпитализации: где ваша журналистская логика?

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, являющийся в настоящее время тренером, прокомментировал информацию, согласно которой его госпитализировали из-за проблем с сердцем. Ранее телеканал «НТВ» сообщил, что ему стало плохо во время модного показа в Санкт-Петербурге.
«Друзья, мне СМИ оборвали телефон! Показ был 1 июня и в Москве! Вчера я три раза откатался на моём шоу в Губкине и поставил свой личный рекорд, прыгнув 15 бедуинских.
Сегодня отыграл в хоккей три часа! Где ваша журналистская элементарная логика, господа?
P.S. Да, ещё у меня большой автопарк машин. Я уже лет 20 как не езжу на такси! Вызывает удивление, что эти сплетни пускают в самый разгар моего тура! Зачем? FAKE News!
Смотрите мои сторис и ленту, друзья, там вся правда о моём самочувствии!» – написал Плющенко в соцсетях.
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