«Всё начиналось так...» Камила Валиева показала милое видео проката, на котором ей 4 года
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева опубликовала новое видео в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как выступала на соревнованиях в Казани в 2010 году, когда ей было четыре года.
«Всё начиналось так… Первые соревнования. Казань. 30 мая 2010-го», — подписала она видео.
В сезоне-2021/2022 Валиева стала чемпионкой России и Европы, а также помогла национальной команде выиграть золото олимпийского командного турнира. Однако получение наград российскими фигуристами отложено до завершения расследования дела о положительном допинг-тесте Валиевой, сданном 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно в тот день, когда в Пекине должно было состояться награждение.
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