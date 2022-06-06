Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Навка высказалась о допуске российской делегации на конгресс ISU

Татьяна Навка высказалась о допуске российской делегации на конгресс ISU
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду российская фигуристка Татьяна Навка прокомментировала решение допустить российскую делегацию на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), который проходит в Таиланде. На конгрессе будет рассматриваться вопрос повышения возрастного ценза в фигурном катании.

«Это очень приятная новость. Может, это решение станет положительной предпосылкой к тому, чтобы вернуть российских спортсменов на международную арену. Будем надеяться, держать кулачки.

Международное фигурное катание без допуска российских спортсменов к международным соревнованиям развиваться не будет. Наши фигуристы создают конкуренцию из года в год», – цитирует Навку «РБК».

От съёмной «однушки» до роскошного дворца. Где живут звёзды фигурного катания

Новость по теме
Авербух: допуск до конгресса ISU — хороший знак. Мы всегда имели сильные позиции
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022