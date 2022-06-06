Татьяна Навка высказалась о допуске российской делегации на конгресс ISU

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду российская фигуристка Татьяна Навка прокомментировала решение допустить российскую делегацию на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), который проходит в Таиланде. На конгрессе будет рассматриваться вопрос повышения возрастного ценза в фигурном катании.



«Это очень приятная новость. Может, это решение станет положительной предпосылкой к тому, чтобы вернуть российских спортсменов на международную арену. Будем надеяться, держать кулачки.

Международное фигурное катание без допуска российских спортсменов к международным соревнованиям развиваться не будет. Наши фигуристы создают конкуренцию из года в год», – цитирует Навку «РБК».

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