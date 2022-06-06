Гончаренко: допуск к конгрессу ISU даёт шанс, что Россия будет допущена к соревнованиям

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала новость о том, что Россию допустили к выборам на конгрессе Международного союза конькобежцев, несмотря на то что Украина выступала за отстранение.

«Не хочется забегать вперёд, но допуск России к конгрессу и выборам ISU является очень позитивным знаком. Это даёт нам шанс надеяться на то, что мы будем допущены до соревнований в скором времени.

Наша федерация имеет достаточно серьёзный вес, и на конгрессе Россию представляют опытные специалисты, которые сделают всё возможное для этого. Если нас допустили до конгресса, то там есть люди, которые понимают, что спорт и политика не должны пересекаться. Нынешние реалии, конечно, вносят свои коррективы, но данное решение даёт понять, что к нам есть очень уважительное отношение. Но нашим делегатам предстоит много работы, и будет очень нелегко», — сказала Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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