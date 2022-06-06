Гончаренко: допуск к конгрессу ISU даёт шанс, что Россия будет допущена к соревнованиям

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала новость о том, что Россию допустили к выборам на конгрессе Международного союза конькобежцев, несмотря на то что Украина выступала за отстранение.
«Не хочется забегать вперёд, но допуск России к конгрессу и выборам ISU является очень позитивным знаком. Это даёт нам шанс надеяться на то, что мы будем допущены до соревнований в скором времени.
Наша федерация имеет достаточно серьёзный вес, и на конгрессе Россию представляют опытные специалисты, которые сделают всё возможное для этого. Если нас допустили до конгресса, то там есть люди, которые понимают, что спорт и политика не должны пересекаться. Нынешние реалии, конечно, вносят свои коррективы, но данное решение даёт понять, что к нам есть очень уважительное отношение. Но нашим делегатам предстоит много работы, и будет очень нелегко», — сказала Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Евгения Медведева зажигательно танцует на вечеринке:
- 6 июня 2022
-
11:23
-
11:17
-
11:14
-
11:05
-
10:47
-
10:47
-
09:38
-
09:35
-
09:13
-
09:04
-
08:13
- 5 июня 2022
-
23:49
-
23:42
-
21:17
-
21:07
-
15:58
-
14:59
-
14:43
-
13:16
-
10:09
- 4 июня 2022
-
23:36
-
23:12
-
20:39
-
19:57
-
15:45
-
11:59
-
10:22
-
00:32
- 3 июня 2022
-
23:50
-
23:18
-
22:55
-
22:36
-
18:49
-
18:29
-
18:17