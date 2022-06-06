Медведева и Туктамышева отреагировали на новость о помолвке Синициной и Кацалапова
Поделиться
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева и чемпионка мира и Европы 2015 года в том же виде Елизавета Туктамышева отреагировали на новость о помолвке олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктории Синициной и двукратного олимпийского чемпиона в том же виде Никиты Кацалапова. Ранее Кацалапов сделал предложение Синициной в романтическом месте.
Медведева и Туктамышева поздравили фигуристов с помолвкой.
«Поздравляю», — написала Евгения в комментариях к соответствующему посту Виктории в её социальных сетях.
«Викуся, поздравляю!» — написала Елизавета.
Также посмотрите видео, как Евгения Медведева зажигательно танцует на вечеринке:
Комментарии
- 6 июня 2022
-
11:23
-
11:17
-
11:14
-
11:05
-
10:47
-
10:47
-
09:38
-
09:35
-
09:13
-
09:04
-
08:13
- 5 июня 2022
-
23:49
-
23:42
-
21:17
-
21:07
-
15:58
-
14:59
-
14:43
-
13:16
-
10:09
- 4 июня 2022
-
23:36
-
23:12
-
20:39
-
19:57
-
15:45
-
11:59
-
10:22
-
00:32
- 3 июня 2022
-
23:50
-
23:18
-
22:55
-
22:36
-
18:49
-
18:29
-
18:17
Партнерский контент