Представитель ФФККР на конгрессе ISU: мы не вовлечены ни в какие политические процессы

Представитель Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Сергей Свиридов выступил с речью на открытии конгресса Международного союза конькобежцев (ISU), который проходит в Таиланде. Он подчеркнул, что организация не участвует в политических вопросах.



«Мы прибыли сюда как делегаты ФФККР, чтобы обсуждать вопросы фигурного катания. Мы не вовлечены ни в какие политические вопросы, у нас нет экспертных оценок и знаний в политических и геополитических процессах, которые в эти дни идут по всему миру.



Какими бы ни были решения, принятые на конгрессе, мы продолжим работать в любой ситуации. Мы будем поддерживать наших спортсменов, давать им возможность соревноваться где бы то ни было»,— сказал Свиридов.

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