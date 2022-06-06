Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова сдала зачёт в вузе. Фото

Алина Загитова сдала зачёт в вузе. Фото
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова сообщила, что успешно сдала зачёт в вузе. Она опубликовала соответствующую фотографию в своём телеграм-канале. Спортсменка не сообщила, по какому предмету у неё принимали зачёт.

Напомним, Загитова учится на втором курсе Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультете журналистики по программе «Продюсирование и культурная политика».

«Зачёт», — подписала она снимок.

Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Алины Загитовой.

20-летняя Алина Загитова – единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Россиянка выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, финал Гран-при и первенство континента. Также Загитова была чемпионкой мира среди юниоров и победительницей юниорского финала Гран-при, чемпионкой России среди взрослых и юниоров.

Как фигуристки пробуют новые виды спорта? Загитова неплоха в боксе, Валиева — за рулём Как фигуристки пробуют новые виды спорта? Загитова неплоха в боксе, Валиева — за рулём

Евгения Медведева зажигательно танцует на вечеринке:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022