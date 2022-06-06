Алина Загитова сдала зачёт в вузе. Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова сообщила, что успешно сдала зачёт в вузе. Она опубликовала соответствующую фотографию в своём телеграм-канале. Спортсменка не сообщила, по какому предмету у неё принимали зачёт.
Напомним, Загитова учится на втором курсе Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультете журналистики по программе «Продюсирование и культурная политика».
«Зачёт», — подписала она снимок.
Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Алины Загитовой.
20-летняя Алина Загитова – единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Россиянка выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, финал Гран-при и первенство континента. Также Загитова была чемпионкой мира среди юниоров и победительницей юниорского финала Гран-при, чемпионкой России среди взрослых и юниоров.
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