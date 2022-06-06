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Татьяна Тарасова собралась приехать на сбор российских фигуристов в Новогорске

Татьяна Тарасова собралась приехать на сбор российских фигуристов в Новогорске
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова решила посетить сбор национальной команды России в Новогорске. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

«Друзья, планирую приехать на сбор наших фигуристов в Новогорске. Там будут тренироваться и группа Этери Тутберидзе, и группа Лены Водорезовой, и танцоры группы Ирины Жук и Александра Свинина. Надеюсь всех скоро увидеть», — написала Тарасова, прикрепив текст к фотографии, на которой, помимо неё, изображены заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, тренер по прыжкам Сергей Дудаков и фигуристки Камила Валиева, Майя Хромых и Дарья Усачёва.

Фото: из личного архива татьяны тарасовой

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