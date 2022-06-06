Александра Степанова показала фото в купальнике с отдыха

Двукратная чемпионка России в танцах на льду Александра Степанова опубликовала новую фотографию в своём телеграм-канале. На снимке спортсменка, одетая в купальник, отдыхает на шезлонге.

Посмотреть фото можно в телеграм-канале Александры Степановой.

Александра Степанова выступает в дуэте с Иваном Букиным. Они двукратные чемпионы России (2021, 2022), двукратные серебряные призёры чемпионата Европы (2019, 2022), бронзовые призёры чемпионатов Европы (2015, 2018, 2020), чемпионы мира среди юниоров (2013), победители юниорского финала Гран-при (2012), четырёхкратные серебряные призёры чемпионата России (2017 — 2020), бронзовые призёры чемпионата России (2015, 2016), трёхкратные победители турнира серии «Челленджер» Finlandia Trophy (2014, 2016, 2018).

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