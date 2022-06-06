Евгения Медведева приняла участие в «строгой» фотосессии

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном разряде, российская фигуристка Евгения Медведева продолжает делиться с поклонниками кадрами с фотосессий, размещая их в социальных сетях. На этот раз локацией съёмок стала книжная комната.

Фото: из личного архива Евгении Медведевой

Фото: из личного архива Евгении Медведевой

Фото: из личного архива Евгении Медведевой

Фото: из личного архива Евгении Медведевой

После Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) Евгения уехала тренироваться в Канаду к специалисту Брайану Орсеру, однако перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор Медведева участвует только в ледовых шоу. Также спортсменка получает высшее образование и работает на телевидении.

Ранее в интервью Медведева рассказала об интересных ей книгах, в число которых вошла отечественная и зарубежная классика.