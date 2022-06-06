Александра Трусова исполнила кантилевер вместе с девятилетним Сашей Плющенко
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Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова исполнила совместный кантилевер с девятилетним Александром Плющенко – сыном двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Кантилевер – коронный элемент Трусовой.
4 июня Трусова участвовала в шоу Плющенко «Союз чемпионов», которое прошло в городе Губкин. Также в Губкин приезжали олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, чемпионка Европы – 2020 Алёна Косторная, Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Нугуманова, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Александр Самарин и Дмитрий Михайлов.
В прошедшем сезоне, помимо серебра ОИ, Трусова завоевала бронзу на чемпионате Европы и серебро на чемпионате России.
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