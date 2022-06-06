Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Трусова исполнила кантилевер вместе с девятилетним Сашей Плющенко

Александра Трусова исполнила кантилевер вместе с девятилетним Сашей Плющенко
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова исполнила совместный кантилевер с девятилетним Александром Плющенко – сыном двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Кантилевер – коронный элемент Трусовой.

4 июня Трусова участвовала в шоу Плющенко «Союз чемпионов», которое прошло в городе Губкин. Также в Губкин приезжали олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, чемпионка Европы – 2020 Алёна Косторная, Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Нугуманова, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Александр Самарин и Дмитрий Михайлов.

В прошедшем сезоне, помимо серебра ОИ, Трусова завоевала бронзу на чемпионате Европы и серебро на чемпионате России.

Шоу вместо тренировок. Трусова, Щербакова, Валиева находятся на пороге завершения карьеры? Шоу вместо тренировок. Трусова, Щербакова, Валиева находятся на пороге завершения карьеры?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022