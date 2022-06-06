В Международном союзе конькобежцев готовятся учредить Всемирный день катания

Сегодня, 6 июня, Международный союз конькобежцев (ISU) представил в рамках своего пресс-релиза, посвящённого конгрессу организации в Пхукете (Таиланд), проект Всемирного дня катания на коньках.

Предполагается, что Всемирный день катания будет ежегодно отмечаться в первое воскресенье декабря. В нынешнем году праздник придётся на 4 декабря.

Напомним, Международный союз конькобежцев допустил до участия в конгрессе в Таиланде российскую делегацию, а также закрыл допинговые дела россиян на основе данных из московской лаборатории. Кроме того, на мероприятии будет решены вопросы возрастного ценза фигуристов и максимального возраста чиновников ISU, а также допуска российских спортсменов до международных соревнований.