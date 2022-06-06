Тарасова – о дебюте Трусовой в лёгкой атлетике: ей всё пойдёт на пользу
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что серебряный призёр Олимпиады в женском одиночном катании Александра Трусова выступит на Неделе лёгкой атлетики в Москве.
«Она большой молодец. Почему ей не выступить, если есть способности и желание? У нас зимний вид спорта, свою физику мы делаем летом. Она привыкла к большим нагрузкам, ей всё пойдёт на пользу», – приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
На Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Трусова стала первой в истории фигуристкой, приземлившей в произвольной программе пять четверных прыжков. Александра выиграла произвольную программу, однако по сумме баллов за два выступления уступила соотечественнице Анне Щербаковой.
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