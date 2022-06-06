Елена Вайцеховская рассказала, кого считает великими тренерами в фигурном катании

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская рассказала, кого и почему считает великим тренером в фигурном катании.

«Тарасова как никто умела извлекать из человека, с которым работает, абсолютный его максимум. Если мы сейчас возьмём любых спортсменов Тарасовой, начиная с Родниной, она из них вытаскивала такие качества, которые они сами в себе не подозревали. Я не знаю, помните ли вы, но я очень хорошо помню Ягудина времён перехода от Мишина — это страшная картина была. Это был коротконогий пончик. Если исходить из того, что последнее впечатление самое сильное, то моим последним впечатлением был его показательный номер с бананом, где он был толстенький, по пояс голый, у него нависали складочки и в руке был банан. Это страшная картина была. Я на это смотрела не как журналист, а как спортсмен, поэтому, когда я увидела, сколько там лишнего веса, то рука-лицо, как говорят сейчас. Тарасова вытащила из него максимум.

Возьмите Москвину. Возьмите совершенно некондиционную пару Кавагути/Смирнов. Давайте начистоту. Это пара, которая у другого тренера не имела шанса просто никогда. Тамара Николаевна сделала из них икону стиля. У них были программы, когда хотелось встать. Я сравниваю не с Бережной/Сихарулидзе, а относительно них самих. Она из них сделала абсолютно топовый продукт. Чего это стоило, я понимаю, потому что я сама выросла в виде спорта, где этот успех по кусочкам складывается, это не пробежал — финишировал.

Более ранние времена: Чайковская, Дубова. Сколько Чайковская вытаскивала из спортсменов, сколько она вытаскивала из музыки. Сколько Дубова вытаскивала из спортсменов. Можно сколько угодно говорить о том, что если колени не мягкие, что если у человека колени не те, то ты никогда в жизни те колени не сделаешь. И все в пример приводят Серёжу Волкова, царство ему небесное, который от природы был прирождённый катальщик: толкнулся — и проехал весь (каток). У Дубовой все катили. У Дубовой у всех были мягкие колени. У неё что, была фабрика по производству коленей? Просто Дубова умела. И все её спортсмены, когда ты их видел, у тебя замирало всё в груди от того, насколько это ювелирно. Климова/Пономаренко, Усова/Жулин… Она не сделала их олимпийскими чемпионами, но она великий тренер. Она в своём тренерском искусстве совершенно великий человек, на мой взгляд.

Великим тренером может быть и детский тренер. Я считаю совершенно величайшим тренером Люду Великову, потому что тот товар, который она поставляет на рынок фигурного катания, такого товара нет ни в одной стране мира. Простите меня за цинизм, я знаю, что болельщики не любят, когда живых людей называют товаром.

Какой материал поставляли Тюковы ещё во времена Жука. То, что делал Жук — это невозможно было сделать на плохом материале. Для этого материал должен был быть безупречным. И этот безупречный товар они ему давали. Великий ли тренер Жук? На мой взгляд, его величие не в том, что он делал с ними на льду. Его величие было в том, что он первым изобрёл вот эту для себя внутреннюю систему, прообраз новой системы судейства, где он чётко понимал по кирпичику как выстроить модель. Не как развить какую-то личность, а как выстроить идеальную модель, которая поможет выиграть на Олимпийских играх или на чемпионате мира. У него тоже не всегда получалось. Но в принципе, Черкасова/Шахрай, Пестова/Леонович, Першина/Акбаров — они были одинаковыми как две капли воды, чем мне это и не нравилось. Мне никогда эти три пары не нравились. У меня нет стопроцентной убеждённости в формулировке «Жук — великий тренер». Хотя, когда я делала с ним самое первое интервью, первый мой вопрос был «Как вы относитесь к формулировке «Станислав Жук — великий тренер». Он мне ответил: «Да какой я великий, мне просто интересно то, чем я занимаюсь. Но это на самом деле и есть ключ к успеху в любой профессии.

Почему я начала говорить про способность тренера вытащить из своего спортсмена максимум? В этом для меня есть безусловное величие Арутюняна, который создал совершенно разнопланового Чена. Сейчас Чен катается в Stars on Ice, где он катает своеобразную солянку из разных своих программ. И везде он разный. Может быть, в этом заслуга постановщика. Но, как бы то ни было, его Арутюнян вырастил с 10-летнего возраста. Он его развил так, что Чен может всё, выражаясь словами Татьяны Анатольевны в адрес Ягудина. Он в него вложился так, что создал уникальный продукт. Великий тренер? Великий, в моём понимании однозначно», — сказала Вайцеховская в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Вторая часть эксклюзивного интервью с Еленой Вайцеховской выйдет завтра, 7 июня, на YouTube-канале Чемпионат.Подкаст.