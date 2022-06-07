«Меня готовы были сжить со свету». Вайцеховская объяснила, почему критиковала Медведеву

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская объяснила свою критику в адрес двукратной чемпионки мира в одиночном фигурном катании Евгении Медведевой.

«Меня в своё время готовы были сжить со свету, в том числе и моя любимая Татьяна Анатольевна (Тарасова), когда я стала критиковать Женю Медведеву на её первом и втором выигранных чемпионатах мира. Когда Женя Медведева выиграла юниорский Гран-при в Барселоне, я в репортаже писала не о Туктамышевой и Радионовой, которые во взрослых соревновалось, я писала о Медведевой, которая в юниорах выступает. Я была под таким впечатлением, она мне так понравилась! А когда я увидела её на взрослых соревнованиях, я поняла, что Женя реализует уже какую-то отработанную систему. Я даже не знаю, как здесь правильно выразиться. Мне это не понравилось, я не увидела там ничего. Я не увидела понимания программы. Она прыгала безупречно, каталась безупречно, но я чётко понимала, что это некая схема: что здесь, чтобы получить четвёртый уровень, надо задрать ногу после приземления на прыжке, здесь надо сделать такие позы во вращениях. Это всё было на потрясающем качестве, всё было очень хорошо, но никакого отклика оно у меня не вызвало. А когда Женя через год приехала на чемпионат мира, я увидела, что она делает всё то же самое, она делает элементы в абсолютно тех же местах. Я потом просто из любопытства наложила хронометраж — абсолютно в тех же музыкальных интервалах, только под другую музыку. Я об этом написала. И стала врагом народа.

С талантливых спрос больше. Если человеку многое дано, то ты хочешь в нём это увидеть. Ты хочешь увидеть не просто «вышел и сделал», ты хочешь, чтобы он сделал что-то такое, что заставит тебя ахнуть, что-то такое, что потом будут вспоминать и говорить: «Он двинул этот вид спорта вперёд».

Я за Женю страшно болела в 2018 году, потому что всё, что она пережила, отразилось в её катании. Она приехала на Олимпиаду — она по-другому каталась. Когда она катала свою показательную «Кукушка», я там просто рыдала. Видно было, что в каждом шаге, в каждом жесте этой программы — всё то, что она пережила. Но двинула фигурное катание вперёд не она, а Загитова своей программой «Дон Кихот», потому что Загитова сделала то, чего не делал никто раньше», — сказала Вайцеховская в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Вторая часть эксклюзивного интервью с Еленой Вайцеховской выйдет сегодня, 7 июня, на YouTube-канале Чемпионат.Подкаст.